Memorial Van Damme : la pionnière Kim Gevaert, dirige son premier meeting

" Je me sens comme avant une grande compétition jadis comme athlète. Par exemple avant les Jeux Olympiques. Je sens cette tension constante, cette envie d’arriver au jour J. Toute l’équipe a mis en place une belle compétition et j’ai hâte que cela commence. "

- Une directrice pour le plus grand meeting du monde, ce n’est pas courant qu’une femme occupe ce rôle ?

" Oui et ce n’est pas bien que cela soit quelque chose qui ne soit pas courant. Mais je suis heureuse d’occuper ce rôle et j'espère pouvoir inspirer d’autres filles ou femmes à prendre, à l'avenir, de tels rôles dans le sport."

- Quel est l'obstacle le plus compliqué que vous ayez eu à affronter en tant que directrice ?

" Il y a tellement de choses à gérer. Et ça, on ne s’en rend pas compte quand on est athlète. Cela va du transport en passant par le ticketing, les sponsors. C’est difficile de pointer un facteur en particulier. La difficulté réside dans la combinaison de tout cela. Mais j’ai une très bonne équipe autour de moi qui est rompue à tout cela. Mais la quantité de choses à faire, oui cela m’a surpris. "

- Cette 46e édition est post-olympique, ce sera donc festif ?

" Ca va être une très belle fête avec 85 médaillés des JO, des mondiaux et de l’Euro. Il y aura quelques tentatives de records du monde aussi. On a tout fait pour avoir une très belle soirée sportive."

- Avec beaucoup d'athlètes belges en évidence

" Le public veut voir ses propres héros et c’est notre tâche de les mettre en avant et de leur permettre de vivre cette expérience. C’est très important pour la formule de notre meeting. "

- Et avoir Nafi Thiam c’est une bénédiction ?

" Oui Nafi est tellement inspirante pour beaucoup de gens, et pas uniquement dans le sport. Avoir une athlète belge de ce niveau c’est vraiment une bénédiction. "

- Que peut-on vous souhaiter pour votre premier meeting de directrice ?

" Ce que je souhaite c’est que les gens passent une soirée magique. Avoir la sensation d’avoir passé un moment d’exception. Ce n’est pas qu’une question de performance mais c’est l’ensemble lié à l’atmosphère qui est dans le stade. Je serai comblée si j’ai senti cela et que les gens ont senti cette magie."

- Vous aurez autant de frissons qu’en franchissant la ligne d’un 100 mètres ?

" Reposez-moi cette question vendredi après le meeting (rires) mais je pense que oui car on se sent responsable. Et ça va être un autre type de tension pour moi, mais c’est clair qu’il y aura des frissons. "