Mémorial Van Damme : Cynthia Bolingo, "portée par la foule", s’impose sur le 400m

La Belge était bien entendu ravie à l'interview. "C'était vraiment parfait, avec la victoire à la clé et la deuxième performance de ma carrière donc je suis vraiment super contente, s'est exclamée Bolingo. Je me suis vraiment sentie emportée par la foule. Je me suis dit 'girl, t'es à domicile', c'est maintenant ou jamais. C'était un peu comme une finale mondiale."

C'est clairement ma saison la plus aboutie

Un meeting qui lui réussit. L'an dernier elle y avait amélioré son record personnel : "Ici, je me mets dans un mood, dans un mindset particulier. Pour moi le Mémorial Van Damme est un objectif comme un autre, pas juste un bonus. Et donc je m'y prépare vraiment. Après les championnats du monde, je savais que j'allais avoir quelques courses même si malheureusement j'ai dû en annuler certaines en raison d'une gêne au mollet. Donc c'était vraiment un objectif de pouvoir réaliser une bonne performance ici, et je le fais avec la victoire donc je suis vraiment contente."

2023, l'année de Cynthia Bolingo? "Oui oui, pour moi c'est clairement ma saison la plus aboutie." Direction maintenant les vacances avec le sentiment du devoir accompli... et déjà le regard tourné vers l'année prochaine? "C'est exactement ça. Je me dis que cette saison j'ai fait ce que j'avais à faire, place au repos et puis on attaquera la saison 2024."

Le Mémorial Van Damme est à suivre ce vendredi soir sur Tipik et Auvio.