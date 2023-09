Mémorial Van Damme 2023 : 13 médaillés d’or des Mondiaux présents à Bruxelles, Nafi Thiam forfait

Du beau monde est attendu pour la 47e édition du Mémorial Van Damme, qui a lieu le vendredi 8 septembre. Treize médaillés d’or des Mondiaux d’athlétisme de Budapest seront notamment présents au Stade Roi Baudouin. Comme pressenti, Nafi Thiam, blessée, ne sera pas de la partie.

En plus des treize champions du monde, 17 médaillés d’argent et dix médaillés de bronze des Mondiaux participeront au Mémorial Van Damme. 21 Belges seront également en action à Bruxelles. Nafissatou Thiam, qui avait déjà renoncé aux Championnats du Monde à cause d’un problème aux tendons d’Achille, doit également renoncer au Van Damme.