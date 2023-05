Memorial day : des sentinelles belges veillent la mémoire des soldats américains

Le lieutenant Ferdinand Lefevre repose au cimetière militaire de Neuville-en-Condroz. Né aux États-Unis, il vivait en Belgique mais a fait le choix de s’engager aux côtés des Américains. Son avion a été abattu peu avant la fin de la guerre. Chaque année, Fernand Verheylesonne et sa sœur viennent rendre hommage à cet oncle belgo-américain, qu’ils n’ont pourtant jamais connu. " C’est une promesse que j’ai fait à sa maman. C’était notre grand-mère et c’est elle qui nous a élevés. Je tiendrai cette promesse jusqu’à ce que ça n’aille plus."