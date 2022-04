"Mémorial Boesmans", un hommage sera rendu au compositeur belge à La Monnaie

Le mardi 19 avril, à 15 heures, La Monnaie organise une cérémonie d’hommage à Philippe Boesmans. Une commémoration accessible à toutes et tous, pour honorer le compositeur, décédé ce dimanche 10 avril à l’âge de 85 ans.

"Nous voulons honorer le compositeur qui a tant compté pour notre maison en lui rendant hommage dans notre Grande Salle", annonce le communiqué de presse de La Monnaie, qui ouvrira ses portes ce mardi 19 avril pour rendre un hommage lumineux à Philippe Boesmans. Des musiciens de l’orchestre symphonique de la Monnaie et des artistes avec lesquels Philippe a travaillé étroitement tout au long de sa brillante carrière interpréteront une sélection de ses compositions et partageront leurs souvenirs.



Cette commémoration est accessible gratuitement et ne nécessite pas de réservation. Cela signifierait beaucoup pour ses proches et pour la Monnaie de pouvoir accueillir un grand nombre d’entre vous.

La semaine prochaine, du 22 au 24 avril, Musiq3 rendra hommage à Philippe Boesmans à travers ses différentes émissions.