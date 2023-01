Mémoires du prince Harry : une cellule de crise mise en place en Angleterre pour le lancement

Le lancement du livre "Le Suppléant" écrit par le prince Harry fait trembler de l’autre côté de la Manche et une cellule de crise a été préparée pour réagir aux révélations qui seront faites au public.

Le magazine Page Six affirme qu’une cellule de crise a été créée selon le staff à Sandringham où la famille royale s’était réunie pour Noël. D’après les sources du magazine, la famille et leurs conseillers se sont vus pour discuter de tous les éléments qui pourraient être révélés au public lors de la sortie du livre.

Selon Page Six, l’épisode de la bagarre entre Harry et William était sur la liste des sujets difficiles qui seraient dévoilés. Pour rappel, Harry a décrit une bagarre entre son frère et lui lorsque le couple habitait encore à Londres : "Il a cassé mon collier en m’attrapant par le col de ma chemise… Je suis tombé sur la gamelle pour chien, elle s’est cassée sous mon dos et les morceaux m’ont griffé."