Vous adorez les enquêtes policières ? On a ce qu’il vous faut ! Rendez-vous mardi 2 mai à 20h20 sur La Une pour découvrir le téléfilm " Mémoires à vif ".

L’histoire se déroule à Valbonne et commence par une cérémonie d’hommage dédiée aux harkis. L’adjoint au maire, Fabrice Da Costa, y est attendu pour inaugurer une plaque commémorative mais ne se présente pas. Peu de temps après, son corps est retrouvé noyé dans la piscine de sa villa. Les commandants Cédric Bonfanti et Leila Belhassen vont faire équipe durant cette enquête pour percer le mystère. Mémoires à vif vous plongera dans l’histoire des personnages mais également dans celle de la guerre d’Algérie.

Quand le téléfilm commence, Bonfanti est de retour à Valbonne après plusieurs mois d’absences. Il rencontre alors la commandante Belhassen qui l’a remplacé durant cette période. Lorsqu’il reprend son poste, il apprend qu’en réalité, sa remplaçante va rester et qu’il va devoir former un binôme avec elle. Cette nouvelle ne l’enchante pas dans un premier temps mais ils vont tout de même arriver à s’apprécier au fur et à mesure.