Mémoire : les rats aussi ont leur "madeleine de Proust"

Les rats ont des mémoires épisodiques, comme celle que l’écrivain Marcel Proust décrivait avec sa madeleine : c’est ce que montre une expérience qui modélise pour la première fois ce type de souvenir bien particulier et dans lequel l’odeur joue un rôle clé.

Le mécanisme de ce type de souvenir, qui associe une sensation physique à un lieu et un contexte, "reste mal compris", remarque l’étude publiée dans la revue scientifique Progress in Neurobiology.

L’équipe codage et mémoire olfactive du Centre de recherche en neurosciences de Lyon-1 a cherché à comprendre comment un souvenir dit épisodique, car formé à partir d’un évènement et non d’un apprentissage, peut se maintenir sur de longues périodes.

Ce souvenir épisodique est celui d'"un épisode de vie que l’on ne vit qu’une fois, très personnel", explique la neurobiologiste Alexandra Veyrac, qui a conçu la recherche. Et c’est souvent "une odeur qui, tout d’un coup, parce qu’elle est émotionnellement forte, ouvre les portes d’un souvenir", continue-t-elle.

L’étude montre que des rats peuvent former et rappeler le souvenir d’un évènement lointain, associant une odeur à un endroit et un environnement particulier. Et que cette mémoire épisodique est "robuste" dans le temps, même si inégalement partagée d’un individu à un autre.