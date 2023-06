Mémoire de rivières : au Musée de la Photo, Gaël Turine porte son objectif sur les vallées belges inondées en 2021

En Belgique, Gaël Turine a récemment porté son regard sur six vallées dévastées par les inondations qui avaient frappé le sud du pays en 2021 : la Vesdre, la Lesse, la Lhomme, la Wamme, la Hoëgne et l’Ourthe. Le photographe opère quelques semaines après les décrues. Il enregistre les dégâts occasionnés par une catastrophe environnementale sans précédent sur notre territoire. Au cours de dix-huit mois, il remonte à plusieurs reprises le cours des rivières. Il traverse les villes et les villages, les champs et les forêts. La démarche est documentaire. Il fait un état des lieux. Il repère aussi des indices d’une résilience écologique. Au pied d’un arbre coupé la végétation reprend vie. Un rai de lumière solaire éclaire comme un spot le miracle de la nature. Un parti pris esthétique. Un cliché au charme quelque peu désuet.

Gaël Turine présente des paysages en noir et blanc au format panoramique. Une cartographie des destructions et des reconstructions. Un portrait d’une région sinistrée sans présence humaine à l’image.

Gaël Turine au micro de Pascal Goffaux