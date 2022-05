Mémoire de nos mères, documentaire, Marianne Sluszny.

"Mémoire de nos mères" mêle aussi aux différents récits de vie des images d’animation réalisées par " Zest Studio ". Dessinées par Cédric Deru, elles apportent une poésie et universalisent l’histoire, petite et grande. Le documentaire se nourrit de l’œuvre de fiction de Marianne Sluszny pour témoigner de la réalité et relater les événements de l’Histoire.

Mémoire de nos mères, le documentaire réalisé par Tristan Bourlard, co-écrit par Marianne Sluszny, sera présenté en avant-première au "Vendôme" le 5 mai puis sur " La Trois " en télévision dans " Retour aux sources " le 7 mai à 21h.

Marianne Sluszny au micro de Pascal Goffaux.