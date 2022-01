Mémoire de l’Holocauste : "Le passé n’est pas un vaccin contre l’anti-démocratie", analyse l’historienne Chantal Kesteloot

La deuxième guerre mondiale, la Shoah fait pourtant partie des programmes scolaires. Comment certains dans la société en arrivent dès lors à comparer ce qui est incomparable, une situation sanitaire et le génocide de six millions de juifs ? "Je me pose énormément de questions. Depuis 25 ans, on a énormément investi dans le devoir de mémoire. Il y a une série d’institutions qui ont été créées… des outils… on a beaucoup réfléchi à la manière dont on enseignait l’histoire de la seconde guerre mondiale… dont on en parlait… et le constat aujourd’hui c’est que… avoir parlé de la souffrance, de la persécution, ça n’a peut-être pas été l’antidote. Finalement, on ne peut pas se servir du passé comme une espèce de vaccin contre l’anti-démocratie. Il faut réfléchir à comment parler autrement de ce passé, des structures, des mécanismes…"