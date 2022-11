"Mémoire de Forêt" un grand spectacle à découvrir dès ce 25 novembre au Château de Rixensart

Acteurs, chanteurs, danseurs, combinés à une projection d’images géantes, raconteront de manière inédite l’histoire de ce site d’exception, à raison de 3 représentations par soirée. Durée 35 minutes.

Le spectacle, créé par Benoît Meurens et Paul Licot, est basé sur de nombreux repérages du lieu, des témoignages, des recherches historiques, des documents d’archives et des ouvrages littéraires liés à l’histoire de ce château et de la ville de Rixensart. Mémoire de Forêt est aussi né d’une volonté d’ouvrir ce patrimoine architectural au plus large public.