« Mémoire d’un trou de serrure » – se rincer l’œil à en devenir MAboule à Genappe

Organisée les 16, 17 et 18 décembre à Genappe, la huitième édition du Festival MAboule met à l’honneur la marionnette et les arts qui y sont associés. Le spectacle/installation " Mémoire d’un trou de serrure " est une proposition espiègle, douce comme un souvenir et exclusivement réservée aux adultes. Toute la programmation sur le site du Festival MAboule.

La programmation voyage entre les spectacles de marionnettes, le théâtre d’objet, le théâtre d’ombres et les arts de la rue. Organisé chaque année par le Tof Théâtre et par le Monty à Genappe, le Festival MAboule met la marionnette et ses nombreux arts associés à l’honneur. 19 spectacles sont à l’affiche pour une soixantaine de représentations au (x) fil(s) d’un week-end festif.