"MEMM" : se relever, ne jamais renoncer

Dans ce spectacle, Alice Barraud met de côté l’épisode des attentats. Depuis une chambre d’hôpital, Alice nous parle de l’après, de la force qui nous pousse à nous relever.

Pendant deux ans, elle est restée sourde aux discours des médecins qui lui conseillaient de renoncer à son métier. Elle a aussi rejeté les paroles creuses des psychiatres qui cherchaient à trouver du sens à la fatalité. A l’inverse, elle a noté dans un carnet, les pensées et les doutes qui la traversaient avec déjà, la volonté d’en faire un spectacle. Un peu plus de six ans après le drame, Alice est de retour. Elle nous invite à ne jamais renoncer.

"Je voulais parler de toutes ces choses lumineuses qui nous permettent d’avancer. Dans ces années d’hôpital, je m’amusais avec tout. J’essayais de trouver ce qui pouvait être jeu. Parce que c’est ça, la vie. C’est comment avancer en cherchant la lumière. Je n’ai pas cessé de croire que j’allais reprendre mon métier. "

Alice Barraud au micro de François Caudron.