Même température à Bruxelles qu’à Alger ! Code jaune, orange : quelle chaleur fera-t-il chez vous ce weekend ?

Comment expliquer de telles chaleurs en Belgique ?

L’explication de cette chaleur écrasante, c’est une goutte froide au large de la péninsule ibérique. Elle joue le rôle de pompe à chaleur. Elle fait remonter cet air brulant depuis l’Afrique du Nord. Nous ne sommes pas les seuls à être touchés. Ces fortes chaleurs ont, d’ores et déjà, touché l’Espagne avec des valeurs extrêmes. 43 degrés ont été enregistrés dans la partie sud du pays, ces derniers jours. Nos voisins plus proches sont également touchés. En France, on a enregistré 40,2° à Argeliers dans le département de l’Aude, ce jeudi 16 juin. Les 40 degrés les plus précoces jamais enregistrées en France continentale.

Nuit tropicale

Chez nous, la nuit de vendredi à samedi sera tropicale. Le mercure ne descendra pas en dessous des 16 à 18°. Pas de vent, rien pour brasser l’atmosphère. L’ambiance y sera bien lourde.

Samedi : chaleur extrême

Le programme de ce samedi ? Soleil brûlant du matin jusqu’en soirée. Comme prévu, nous allons connaître l’apogée de ces chaleurs. Un mercure qui s’affole dans tout le pays. Dans les grandes villes, on attend : 32°C à Saint-Hubert, 33°C à Spa, Gedinne et Charleroi, 35° à Liège, à Namur à Mons, à Bruxelles, à Gand et 36°C à Hasselt. Les températures à Bruxelles seront les mêmes qu’à Alger ce samedi. Une situation exceptionnelle qu’il faudra suivre avec, peut-être, des records météo battus ce samedi après-midi. Attention aussi à la qualité de l’air. Elle sera très médiocre selon la Cellule Interrégionale de l’Environnement (Celine). Elle prévoit des concentrations d’ozone élevées et un risque de dépassements locaux du seuil d’information européen. On attend ce samedi entre 160 et 190 microgrammes/m3. Lors de fortes concentrations, à titre préventif, les personnes particulièrement sensibles à la pollution atmosphérique (enfants, personnes âgées, personnes souffrant de problèmes respiratoires...) doivent éviter les efforts physiques inhabituels et tout exercice en plein air entre 12h et 22h.