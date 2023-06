Même si le streaming cartonne, les automobilistes aiment encore profiter de la radio et de leurs CD.

L’usage du streaming est aujourd'hui majoritaire, avec 55% des automobilistes qui privilégient cette source d'écoute musicale. Là encore, les jeunes se distinguent puisqu'ils sont 84% chez les 18-24 ans à l'adopter en voiture. Cet attrait est d'ailleurs renforcé par la démocratisation du podcast. Mais c'est la radio qui reste la plus utilisée (66%) lors d'un trajet en voiture.

27% des personnes interrogées restent attachées à l'écoute de CD

D'une manière générale, les Français plébiscitent au volant le pop/rock (33%), la musique classique (28%), le funk et le R&B (26%). Sans surprise, les jeunes de 18 à 24 ans écoutent davantage du rap (46%). Plus anecdotique, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à chanter en voiture (25%) que les hommes (13%).

A bord, c'est principalement le conducteur qui décide du choix de la playlist et du style musical. Si plus d'un tiers des hommes (35 %) se désignent d'emblée "chef d'orchestre" à bord, les femmes privilégient une approche plus participative. Enfin, contre toute attente, les enfants n’ont quasiment pas leur mot à dire dans le choix de la musique à bord de la voiture.

*Cette étude a été réalisée par Yougov pour Qobuz, du 31 mai au 6 juin 2023 auprès d’un échantillon de 1012 Français âgés de 18 ans et plus conduisant une voiture au moins une fois par semaine, selon les méthodes des quotas.