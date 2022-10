Même s’il y en a moins, le nombre de chats dans les refuges reste très élevé à Bruxelles

Un pic de prise en charge peut, comme les années précédentes, être relevé pendant l’été. On constate que la majorité d’entre eux trouvent un foyer et sont adoptés (61%). On relève également une hausse du pourcentage de chats déjà stérilisés au moment de leur prise en charge (18% contre 11% en 2018).

"Le nombre de félins pris en charge reste beaucoup trop élevé. Pour éviter une vie de misère à des milliers de chats, il n’y a qu’une solution : la stérilisation", a commenté le ministre. Celui-ci a annoncé le lancement d’une nouvelle campagne de sensibilisation en 2023 ainsi qu’un renforcement des moyens à disposition des refuges et des communes en vue d’obtenir, à terme, une réduction significative de la population de chats.