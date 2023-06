Même en prison, les femmes sont "les variables ajustables"

La recherche menée par Olivia Nederlandt montre en outre que les prisons ne sont pas imperméables aux stéréotypes de genre. "Il y a déjà des études sur la masculinité toxique en prison et la ‘survirilisation’. S’il ne correspond à cet ‘idéal’ viril, ultra masculin, un homme détenu risque de subir des violences, dont des violences sexuelles. Les stéréotypes de genre affectent aussi les femmes. Il y a une assignation des femmes au travail domestique, elles lavent le linge de tout le monde par exemple."

Une différence de traitement qui affecte également les activités, dont les activités sportives. "Les femmes n’auraient pas besoin de faire du sport, pas comme les hommes en tout cas qui ont une salle dédiée dans leur quartier. Dans l’un des quartiers des femmes, il y avait un tapis de course dans un couloir, face à un mur, avec tout le monde qui passe. Évidemment, il n’était pas utilisé par les détenues", regrette Olivia Nederlandt.

Une détenue, citée dans l’étude, souligne : "Ici, le préau, ils ont mis des bancs et de l’herbe. Ils partent du principe que les femmes ont juste besoin de s’asseoir et de papoter en prenant le thé, du coup, on n’a aucun moyen de dépenser notre énergie. Si je fais de la corde à sauter sur l’herbe, alors j’abîme l’herbe ! Et les hommes, eux, ils ont un super grand préau, un grand gymnase, une salle de loisirs avec une table de billard, une table de ping-pong etc., etc. Dans leur préau, ils ont un terrain de foot, un terrain de volley-ball, des ballons de basket, deux tables de ping-pong, voilà." Un constat confirmé dans la recherche par la direction d’une prison : "Les femmes ici n’ont pas d’oxygène."

La chercheuse a d’ailleurs constaté que l’ambiance dans les quartiers des femmes est souvent décrite comme "lourde" et qu’une certaine partie du personnel rechigne à y travailler. "Les femmes sont 'chiantes' et 'pénibles', c’est le discours qu’on peut entendre à l’intérieur des prisons. Elles seraient plus jalouses aussi, elles se crêpent le chignon. La jalousie est une réalité en prison, les détenu·es se comparent : qui a le meilleur travail, qui est mieux traité·e ? Ce n’est pas du tout un défaut naturellement présent chez les femmes, c’est le contexte structurel qui implique ces comportements. La situation est pire pour les femmes. Outre la surpopulation et les maladies mentales, elles conservent souvent la charge mentale de leur famille, elles doivent gérer ce qu’il se passe avec leurs enfants, avec leur famille. Ce n’est pas le cas pour les détenus masculins. Avec toutes ces vulnérabilités qui s’accumulent, c’est un cocktail explosif."

Valérie Callebaut précise quant à elle : "Les stéréotypes masculins de virilité ont la vie dure en prison, certainement plus qu’à l’extérieur car c’est un milieu où l’apparence de force prédomine. Il est par contre intéressant de noter que les stéréotypes féminins classiques sont plutôt estompés. Les femmes pratiquent les mêmes sports que les hommes et peuvent occuper les mêmes types d’emplois. Il peut donc y avoir des femmes aux ateliers et des hommes qui nettoient, et vice-versa."