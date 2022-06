Même déplumées par une blessure, les Belgian Cats 3x3 arrachent leur qualification pour les quarts ! (Direct vidéo 21h10)

Héroïques Belgian Cats ! Même déplumées par la lourde blessure à la cheville de Laure Resimont en cours de match, les Belges ont arraché leur qualification pour les quarts de finale du Mondial 3x3, au courage et en se montrant plus incisives que leurs adversaires brésiliennes (15-9).

Un petit exploit puisque pendant plus de 6 minutes, les Belges ont dû jouer à 3 et donc sans remplaçante. Mais comme la veille face à la Pologne, l'impériale et omniprésente Becky Massey a veillé au grain pour prendre les rebonds offensifs qu'il fallait et planter 4 points quasi consécutifs dans la raquette. Une attitude de guerrière qui a permis aux Belges de gratter quelques seconds ballons et permis aussi à Julie Vanloo, un peu imprécise jusque-là dans ce tournoi, de retrouver ses sensations au meilleur des moments.

Dans son style toujours aussi spectaculaire et à l'instinct, la Cat a planté deux banderilles salvatrices à trois points pour permettre aux Belges de s'échapper en tête. Devant une foule en délire, au forceps et au courage, les Belges arrachent donc leur qualification pour les quarts, face aux championnes olympiques chinoises, ce samedi soir ! Reste à voir comment elles aborderont cette rencontre sans Laure Résimont, d'ores et déjà annoncée out.

Belgique - Chine : un quart de final à suivre en direct vidéo ce samedi dès 21h10.