Même avec un partage contre la Suède, la Belgique peut encore être tête de série

Si l’Allemagne est déjà assurée de sa participation et du statut de tête de série pour l’Euro 2024 en tant qu’organisateur, les autres nations sont entrées dans le sprint final. Alors qu’il ne reste plus qu’une ou deux rencontres à disputer en fonction des équipes, les choses s’éclaircissent.

Et avec le partage qui semble se dessiner pour la rencontre Belgique – Suède qui a été interrompue suite à un attentat, les Diables Rouges pourraient bien ne pas faire partie du pot 1 lors du tirage au sort.

Au total, l’Euro sera disputé par 24 équipes. L’Allemagne étant déjà qualifiée en tant que pays organisateurs, il reste 23 tickets à distribuer. 20 le sont via les éliminatoires en cours, et 3 le seront via des barrages qui se disputeront en mars 2024 entre les 12 meilleures sélections non qualifiées via les éliminatoires.

La Belgique est déjà assurée de figurer dans les deux premières places de son groupe F, mais pas encore de la première place ni de son statut de tête de série. Les 5 têtes de série qui accompagneront l’Allemagne dans le pot 1 seront les 5 meilleurs premiers des 10 groupes de ces éliminatoires, et avec deux nuls, la Belgique ne fait pas partie des meilleurs élèves.

Si le partage face à la Suède est entériné, la Belgique aurait 17 points après 7 rencontres. La France et le Portugal font pour l’instant le parcours parfait avec un 18/18 et un 24/24 et sont presque assurés de finir devant les Diables. Ce n’est pas encore mathématiquement officiel pour la France, mais ça l’est pour le Portugal. Les hommes de Roberto Martinez sont en effet dans un groupe de 6 auquel les deux résultats contre le dernier du groupe seront enlevés, mais il ne leur reste plus qu’un match à jouer contre le Liechtenstein et ils pourraient donc au pire faire un 21/24, alors que la Belgique pourrait au mieux faire un 20/24 avec ses deux partages.

Pour l’instant, la Belgique est le quatrième meilleur premier de groupe et serait donc dans le pot 1, mais pour cela, il est presque sûr qu’il faudra une victoire face à l’Azerbaïdjan en novembre. Et même avec une victoire, il existe des scénarios dans lesquels les Diables Rouges ne feraient pas partie des 5 meilleurs premiers de groupe.

En effet, dans le groupe A, l’Espagne et l’Ecosse peuvent encore faire mieux qu’un 20/24, ce qui est aussi le cas de la France dans le groupe B, de l’Angleterre dans le groupe C et de la Hongrie dans le groupe G.

La place pourrait donc se jouer entre les Diables et les Hongrois puisque si toutes les autres équipes peuvent faire plus que 20/24, la Hongrie ne peut avoir que maximum 20/24, comme la Belgique qui a cependant une meilleure différence de buts (+13 pour la Belgique et +7 pour la Hongrie). La Hongrie doit encore de son côté se déplacer en Bulgarie et recevoir le Monténégro.

La Belgique peut également encore terminer deuxième de son groupe si l’Autriche s’impose en Estonie et que les Diables ne battent pas l’Azerbaïdjan.