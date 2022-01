Même avec Trump au pouvoir, la conscience écologique des Américains a grandi au cours des 5 dernières années

Malgré l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2016, l'enquête démontre toutefois une réelle évolution dans les mentalités survenue au cours des cinq dernières années. En l'espace de seulement six mois, le taux de personnes "alarmées" ou "inquiètes" a par exemple augmenté de 9%, entre mars 2021 et septembre 2021.

"Dans l'ensemble, les Américains sont de plus en plus préoccupés par le réchauffement climatique, plus engagés sur le sujet et plus favorables aux solutions climatiques", note l'étude.

La part de climatosceptique a même diminué : elle est passée de 11% à 9% au cours des cinq dernières années.

Toujours d'après l'étude, seul un Américain sur dix environ rejette fermement la réalité du réchauffement climatique causé par l'activité humaine, argument ultime des climatosceptiques de longue date, en dépit d'un consensus scientifique désormais bien établi.