Même après avoir été infecté, il y a un intérêt à la vaccination, démontre une étude: la protection sera plus durable

Il est alors inconcevable pour Muriel Moser de ne plus vacciner. D’autant plus qu’il n’est pas encore certain que la protection prodiguée par une infection à Omicron protège des autres variants.

"On ne sait pas si Omicron sera le dernier variant, il est possible qu’un autre variant apparaisse. Si un autre variant plus pathogène émerge, il vaut mieux être prêt et nous ne sommes pas certain que l’infection à l’omicron va protéger des autres variants. Omicron est très différent des variants Alpha et Delta", explique l’immunologue.