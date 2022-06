Même à trottinette ou à vélo, la sobriété s’impose

Non seulement les automobilistes ont été contrôlés, mais aussi les cyclistes et les conducteurs de trottinettes électriques. Trois cyclistes et cinq conducteurs d’une trottinette électrique avaient dépassé le taux d’alcool maximal autorisé et ont reçu une interdiction de continuer à se déplacer avec ces moyens de locomotion.

La police souligne que même les cyclistes et les conducteurs de trottinettes électriques ainsi que de tout autre moyen de mobilité douce doivent respecter le Code de la route et ne pas s’engager dans la circulation en un état d’ivresse.