Membra Jesu nostri de Buxtehude, méditation musicale autour des sept plaies du corps du Christ

Il est l’un des musiciens les plus reconnus de son temps, et entretient des fructueuses amitiés avec Reinken, Bruhns, et un certain Jean-Sébastien Bach. On raconte d’ailleurs que Bach, en fervent admirateur de Buxtehude, aurait parcouru 400 kilomètres à pieds pour assister aux Abendmusik de Buxtehude.

Bach avait obtenu une permission pour s’absenter quatre semaines, mais il aurait été tellement subjugué qu’il y serait resté quatre mois. Il en reviendra apparemment transformé. A son retour, il n’accompagnait plus les cantiques de façon "conventionnelle", et cette admiration sans limite influencera l’œuvre de Bach, principalement dans sa dimension sacrée.