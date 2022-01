Melville : Le tentaculaire univers de Romain Renard, un Belge assurément bien barré

Deux livres sortent pour fêter cette décennie d’obession graphique et textuelle. Un roman graphique "classique ", qui clôt une trilogie, lisible dans le sens qu’on veut. Et Un autre, recueil de chroniques savoureuses pour qui aimerait errer encore dans les ruelles, les jardins et la trop sombres forêt qui jouxte cette ville entêtante.

Pour mieux comprendre l’ampleur du projet, et la complexité de l’auteur qui se cache (assez mal) derrière, quoi de mieux que de pousser la porte de chez Romain renard, de fouiller dans ses disques, sa bibliothèque, pour évoquer l’adolescence, les difficultés de " pécho ", l’importance du père et de ses absences, la découverte du cinéma de genre, les copains pas très glam, les jeux de rôles, le dessin et l’appel de l’aventure.

Melville, une série de romans graphiques parus aux éditions du Lombard