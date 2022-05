Melody's Echo Chamber : Eternal Sunshine of the Psychedelic Mind

Chanté en anglais ou en français, traversé de mélopées radieuses, "Emotional Eternal" nourrit également un versant beaucoup plus mélancolique. Dans le genre, le morceau "Pyramids in the clouds" s’ouvre sur ces mots : "Toutes ces années que j'ai perdues..." Volontairement mystérieuse sur le sens à donner à ses propos, Melody Prochet ouvre néanmoins une fenêtre sur la vérité. "Je fais référence à quelques années nébuleuses que j'ai passé à Paris. Mais ça pourrait aussi bien être tout autre chose… Je ne me suis jamais sentie bien à la ville. Venant de la campagne, je suis hyper sensible à l’agitation, aux bruits, au trop-plein d’effervescences." Si bien qu’après des années à bourlinguer aux quatre coins du monde, la chanteuse vit désormais une existence paisible au pied des montagnes, dans les Alpes. "À un moment, j’ai ressenti le besoin de boucler la boucle, de retrouver mes racines. Pour me retrouver, me connecter à mes émotions, j’ai besoin d’une nature douce, de grands espaces." Au lendemain des sessions d’enregistrement qui ont conduit à graver ce nouveau sommet de pop psyché, Melody Prochet s’est retirée dans ses montagnes, au calme. "À la maison, je n'écoute que des musiques méditatives et apaisantes", dit-elle. "Il m’arrive de revenir aux disques de Sigur Rós mais, pour l’essentiel, je me tourne vers l'ambient et tous les sons qui produisent des ondes thêtas (ondes émises par le cerveau lors d’un état de méditation profonde ou juste avant le seuil de rêve, au réveil ou à l'endormissement, Ndlr). Toutes ces formes musicales me guident vers des paysages plus silencieux qui m’inspirent et m'enchantent." Fruit du silence et de la méditation, "Emotional Eternal" esquisse ainsi la bande-son du bonheur : une explosion de sons et de couleurs. Pour rêver sans fermer les yeux.