"Mélodrame", la nouveauté de Loïc Nottet à découvrir le 9 novembre

Tous les mardis dans Le 8/9, Bruno Tummers fait le point sur les sorties musicales de la semaine. Et cette semaine, c’est Loïc Nottet qui est de retour après un an d’absence.

Un retour qu’il prépare depuis plusieurs jours après avoir modifié ses visuels sur ses réseaux sociaux. Vous pourrez écouter son nouveau single, intitulé Mélodrame, à partir de 19h. Pour nous faire patienter jusque là, Loïc Nottet nous a déjà divulgué un extrait de 20 secondes : une mélodie portée par des cordes, et quelques mots de Loïc.

C’est un projet plus noir que le précédent qui est annoncé. L’extrait du clip a l’air de se dérouler dans une salle d’opéra ou de concert. Est-ce que la thématique sera autour de ce sujet ? réponse jeudi matin puisque Loïc Nottet viendra nous en dévoiler beaucoup plus en direct dans le 8/9 sur VivaCité et La Une.

Pour d’info à retrouver sur le site officiel de Loïc Nottet.