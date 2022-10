Mélodrame au parlement britannique : une nouvelle démission au gouvernement et Truss ne tient plus qu’à un fil

"La réalité du pouvoir de Liz Truss était fragile […] elle est désormais condamnée", assène The Times dans son éditorial.

Affaiblie au sein de sa majorité conservatrice, plus impopulaire que jamais dans l’opinion, Liz Truss a beau assurer qu’elle veut rester au pouvoir, sa situation semble de plus en plus intenable, après l’abandon en rase campagne de son programme économique et le départ de deux de ses principaux ministres.

Son gouvernement vit désormais d’heure en heure mais, après 12 ans au pouvoir, son parti semble jusqu’à présent tétanisé, incapable de s’entendre sur un successeur et se refusant d’affronter des élections anticipées le renvoyant dans l’opposition.

"Liz Truss doit partir dès que possible", a lâché l’ancien ministre conservateur David Frost, qui la soutenait ardemment auparavant, dans une tribune au Daily Telegraph.