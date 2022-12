Mélodie de harpe et de violon pour un concert de Noël enchanteur à Attre

C'est Noël avant l'heure à l'église Saint-Martin d’Attre ! La nef et son choeur accueillent le samedi 17 décembre à 20H son traditionnel concert de Noël. Un voyage au son de la harpe et du violon, porté par les sœurs Jenlis.

Durant le concert, les deux musiciennes reprendront les musiques classiques de Noël, celles que l'on chantait déjà bien avant le hit de Mariah Carey "All I want for Christmas is you". Empreintes de douceur leurs interprétations transmettent sans mal la magie de Noël. Pendant quelques heures, on s'imagine la neige tomber et le père Noël dans la cheminée...

Mathilde joue du violon, et Héloïse de la harpe classique et de la harpe celtique. Toutes deux diplômées du Conservatoire Royal de Bruxelles, du Conservatory of Music and Drama of Dublin pour Mathilde et du Conservatoire Giuseppe Verdi di Milano pour Héloïse. De par leur complicité familiale, elle crée un spectacle intimiste et touchant. De quoi se mettre dans l'ambiance de Noël, quelques jours avant les festivités !

Informations pratiques

12 € tarif plein / 10 € tarif Habitants Chièvres et Brugelette / 8 € pour les - de 26 ans

Église Saint-Martin d’Attre

Rue de l’Obélisque 19, 7941 Brugelette