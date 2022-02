Les deux amoureux se rencontrent en 2007 en Espagne. "Je faisais un sujet pour Zone Interdite (NDLR : émission d'investigation qu'elle a animée de 2006 à 2012)" sur le tournage d'Astérix aux Jeux Olympiques se souvient l'ancienne animatrice télé.

"On m'avait demandé de ne pas l'approcher, mais il m'épiait derrière un journal qu'il tenait à l'envers. La discussion s'est engagée, je n'entendais plus que l’intelligence" raconte-t-elle. Et c'est Mélissa Theuriau qui a fait le premier pas vers Jamel Debbouze. "C'est moi qui ai cherché à le joindre... pour poursuivre nos échanges simplement. À l'époque, nous étions l'un comme l'autre en couple".