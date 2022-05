Melissa Gilbert (La Petite Maison dans la prairie) a lâché Hollywood pour… vivre dans un chalet

À l’image d’une autre jeune retraitée d’Hollywood, Cameron Diaz, elle s’est débarrassée des diktats de la beauté. "C’est moi maintenant, pas de couleur de cheveux, pas d’implants, pas de Botox. Je prends juste soin de moi. J’essaie de manger du mieux que je peux. Je bois beaucoup d’eau. Et j’apprécie vraiment le processus de vieillissement à cause de cela" a-t-elle expliqué à Fox News. "(Vieillir) est une bataille difficile. Finalement, tout le monde perd. Cela ne correspond tout simplement pas à qui je suis et à ce qu’est ma vie maintenant. C’est épuisant et c’est inutile. J’ai dû trouver un endroit où je pouvais arrêter d’essayer ou de sentir que j’avais besoin d’être ce que tout le monde voulait que je sois et d’être exactement qui je suis".

Ce mode de vie plus sain, à l’image de son rôle de Laura dans la famille Ingalls, devrait faire du bien à Melissa Gilbert. En 2009, elle révélait dans son autobiographie son combat contre ses addictions à l’alcool et à la drogue.