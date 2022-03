Mélissa de Costa : son rêve est devenu réalité

La jeune femme continue à écrire et à 25 ans, elle peut déjà se targuer d'avoir achevé deux romans. Etre remarquée par un éditeur lui semble inaccessible, elle décide alors d'auto-éditer sur Amazon. Mais ses livres se perdent dans les méandres d'Internet. En 2018, elle reprend Tout le bleu du ciel commencé alors qu'elle était en terminale et le termine. La jeune romancière aspire surtout à être lue et à recevoir des commentaires en dehors de son cercle de proches. Elle tente sa chance et le poste sur "Monbesteller.com", un hébergeur de livres numériques qui organise chaque année un concours avec à la clé, la possibilité de se faire repérer par les maisons d'édition. Deux mois plus tard, c'est la bonne surprise. Son livre fait partie des cinq élus (sur les 3000 postés en ligne) par le jury et se voit couronné du prix du premier roman. Last but not least, les éditions "Les Carnets Nord" ont également le coup de cœur et décident de le publier.