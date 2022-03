Mélissa Da Costa se confie sur son écriture : "Je me laisse embarquer. Rien n'est prévu ou figé"

Et les lecteurs devraient une nouvelle fois se précipiter sur Les douleurs fantômes.

Ce roman est légèrement autobiographique puisqu'il s'inspire des questionnements de Mélissa Da Costa, 31 ans aujourd'hui, au moment où elle a passé le cap des 25 ans.

"Je revenais des autres et Les douleurs fantômes sortent maintenant, mais je les ai terminés quand j'avais 25 ans. J'étais à un point de bascule à 25 ans comme Ambre : j'étais en train de remettre en question certains aspects de ma vie au point de vue professionnel et amoureux" confie-t-elle. "J'étais donc pleine d'interrogations pour savoir si on envoie tout balader, ou au contraire, s'il est temps d'être adulte et responsable et de se poser un peu, et si je passais à côté du bonheur en restant dans la stabilité et le confort".

La jeune romancière a en effet l'avantage d'avoir toujours 2-3 ans d'avance dans ses écrits contrairement à la plupart des auteurs qui écrivent un livre pour le publier l'année suivante. "On les a retravaillés mais pas tant que cela finalement : on est allé couper dans des passages un petit peu trop longs mais on a touché ni à l'intrigue, ni aux dialogues, ni aux personnages. Il est resté presque dans son jus" souligne-t-elle.