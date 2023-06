Melissa Auf Der Maur revient sur sa relation et sa séparation avec Dave Grohl des Foo Fighters

Melissa Auf Der Maur est revenue sur sa relation passée avec Dave Grohl et a révélé les raisons de leur séparation.

L’ancienne bassiste de Hole et des Smashing Pumpkins a évoqué sa relation avec le leader des Foo Fighters dans une nouvelle interview, et a expliqué ce qui les a poussés à se séparer alors qu’ils étaient "follement amoureux".

Ils sont sortis ensemble entre 1999 et 2001, à l’époque où Hole a sorti son troisième album Celebrity Skin et où les Foo Fighters sortaient There Is Nothing Left To Lose, leur troisième album complet avec des classiques tels que "Learn To Fly" et "Breakout".

Selon Melissa Auf Der Maur, ce qui l’a rapprochée de Dave Grohl, c’est le fait qu’ils étaient "tous deux obsédés et engagés dans la musique rock" et "non toxicomanes, techniquement heureux [et] très performants".

"Nous étions très semblables et, à bien des égards, je pense que nos rôles dans Hole et Nirvana [sont] ce qui nous a inconsciemment rapprochés", a-t-elle déclaré lors de l’émission Fierce : Women In Music de Sirius XM.

"Je venais de quitter Hole [et] d’entamer cette sorte de tournée finale d’adieu avec les Pumpkins. Dave était en train de monter en puissance avec les Foo Fighters et nous avons eu ces deux belles années compatibles où, je veux dire, nous étions follement amoureux".

Elle poursuit : "Nous avons également pris conscience du tournant que nous avons pris en tant que musiciens des années 90, très proches en âge, qui ont commencé très jeunes dans nos petites villes natales de Montréal et de DX. Nous venions d’un groupe très similaire… nous ne cherchions pas à devenir des stars du rock. Nous venions de scènes musicales très intègres dans nos villes cool".

Leur séparation finale, explique-t-elle, est due au fait qu’ils souhaitaient tous deux suivre des chemins de carrière différents au fur et à mesure que le temps passait.

"C’était de l’amour", a déclaré le bassiste en rappelant les conditions dans lesquelles ils se sont séparés. "Je voulais me retirer de l’enfer de l’entreprise qu’était devenue notre scène musicale, et il n’avait pas encore terminé et avait encore des choses à prouver, des ambitions ou des affaires à faire."

C’était purement et simplement : "Je t’aime et je veux que tu fasses ce que tu veux faire, et tu m’aimes et tu veux que je fasse [la même chose]", et c’était simple et très clair.

Depuis leur séparation, Auf der Maur a épousé le cinéaste Tony Stone, avec qui elle a une fille de 11 ans appelée River. Pendant son absence de la scène musicale, elle et Tony Stone ont également créé en 2010 un centre d’art à but non lucratif basé à New York, appelé Basilica Hudson.

Dave Grohl a ensuite épousé la productrice de télévision Jordyn Blum et a depuis eu trois enfants : Violet (17 ans), Harper (14 ans) et Ophelia (8 ans).

Les Foo Fighters viennent de sortir But Here We Are, le 11e album complet du groupe. Il s’agit du premier album du groupe depuis le décès soudain du batteur Taylor Hawkins. Violet Grohl a également participé au chant sur le single "Show Me How".

La semaine dernière, il a été confirmé que l’album avait été certifié numéro un des ventes d’albums au Royaume-Uni, battant ainsi la concurrence de Noel Gallagher, qui a sorti son dernier album avec ses High Flying Birds, Council Skies, qu’on découvre ce mercredi 14 juin sur Classic 21.