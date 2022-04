Mélina souffre du psoriasis: "Parfois on voudrait quitter son corps"

Tous les matins au réveil, Mélina pratique le même rituel. Elle inspecte son corps pour évaluer l’étendue des plaques sur sa peau qui lui empoisonnent la vie depuis 5 ans. Certains jours sont meilleurs que d’autres. Lorsqu’une crise survient, la douleur et les démangeaisons sont difficiles à supporter. "On a l’impression d’avoir des brûlures sur le corps, à travers les vêtements, on sent que c’est chaud. On a envie de se gratter partout. On a envie de quitter son corps le temps que ça passe", explique Mélina.

Le psoriasis est une maladie encore peu connue qui touche 1 personne sur 30 en Belgique, selon l’ASBL Psoriasis-contact. Il s’agit d’une maladie inflammatoire chronique qui se manifeste par des taches rouges couvertes de squames sur la peau.

Au-delà des douleurs, Mélina souffre également de l’apparence physique de sa maladie. Même si la jeune femme a encore du mal à l’assumer, elle parvient tout de même de plus en plus à en parler. Elle publie parfois des photos d’elle sans retouches pour l’aider à s’accepter et se sentir moins jugée. Mélina aimerait que celles et ceux qui ont du psoriasis ne soient plus associé•e•s à des personnes stressées. "Tu as l’impression d’être responsable de ta maladie. Il y a un manque d’information pour ceux qui en souffrent".