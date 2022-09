Méliès nous offrait la lune il y a 120 ans

Mais reprenons le compte à rebours de ce voyage en fusée depuis le début, ou presque. Nous sommes en été 1896 quand Georges Méliès fonde sa société de productions cinématographiques, la Star Film. Son premier studio de prises de vues (à l’époque, on appelait ça un "atelier de poses"), il le construit dans le potager de sa maison à Montreuil-sous-Bois en tendant une énorme toile blanche sur le mur exposé au sud-ouest. Un mur exposé à la lumière du soleil (quand il fait beau) dès 13 heures. Sur cette toile, il fait peindre les décors de ses aventures les plus folles. Méliès est devenu cinéaste un peu par hasard. Résumée en 2-2, son histoire pourrait être simplifiée comme ceci… Issu d’une famille de créateurs de chaussures, il aurait dû reprendre l’entreprise de son père mais davantage attiré par le spectacle et la magie, il devient illusionniste. Arrive alors cette invention incroyable, le Cinématographe. Séduit par ces images en mouvements, il décide d’unir sa passion pour les trucs et astuces qui émerveillent son public à cette incroyable machine à faire rêver.