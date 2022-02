Melfianio revient avec humour sur l'attitude étrange de certains voisins lors du confinement

Nous avons déjà eu le plaisir de mettre en avant sur nos plateformes, le travail de l'artiste de Soignies MELFIANO, pour ne pas le citer, qui revient avec un nouveau projet sous le signe de l'humour sans pour autant ne pas être pertinent sur le sujet traité.

En effet, nombreux d'entre nous ont vécu des situations un peu bizarres voire étranges durant ces deux dernières années et plus encore durant les période de confinement n'ayant plus le droit de faire la fête ou de simplement recevoir des gens chez soi en ajoutant à ce stress la peur d'une dénonciation parfois de nos plus proches voisins.

Alors que la situation historique que nous avons toutes et tous vécue aurait pu créer une belle unité au sein de la population, certains en ont décidé autrement créant des tensions entre voisins allant jusqu'à ce genre d'attitude que Melfiano décrit ainsi:

Mais dis-moi dans le fond, on ne peut plus s'amuser? tout ça pour un con qui s'est trompé d'époque, bientôt je n'oserai même plus inviter des potes !

La vidéo "Mon Voisin" sera disponible en 'Première' le dimanche 27 février à 14:00 ! A ne pas manquer !

