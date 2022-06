Mélenchon, les jeunes, la dette et le paradis sur Terre

Même les électeurs qui n’y connaissent rien à l’économie, et encore moins aux taux d’intérêt, vont devoir s’y intéresser en mode "formation accélérée". C’est du moins le cas pour nos voisins français.

Le fait que les partis de la gauche réunis sous la bannière de Jean-Luc Mélenchon se retrouvent à quasi-égalité avec le parti du président Macron pose question. Cette question, c’est comment Mélenchon et ses amis vont-ils financer leurs promesses électorales. On parle quand même de 250 à 300 milliards d’euros de dépenses supplémentaires. Quand on sait que la dette publique française est de taille XXL (2800 milliards d’euros), il est légitime de s’interroger s’il n’est pas suicidaire d’ajouter encore de la dette à la dette alors que les taux d’intérêt à long terme sont en train de remonter.

En Belgique, le fait que nous sommes un pays de coalitions, le fait que nous devons nous entendre entre Flamands et francophones empêche que le balancier n’aille trop à gauche ou trop à droite. Il n’empêche, la hausse des taux d’intérêt pousse aussi les Belges à s’interroger : alors moins sur notre dette publique que sur l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur notre vie quotidienne. C’est vrai que la banque centrale a bien clairement indiqué jeudi dernier que pour juillet prochain, elle allait faire remonter ses taux d’intérêt – première hausse de 0.25% en juillet et sans doute une autre hausse de 0.5% en septembre – je parle là de taux d’intérêt à court terme, ceux qui ont une influence sur le rendement de notre compte d’épargne…