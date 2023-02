Un chocolat qui convient aux diabétiques: Karé. C’est tout nouveau et c’est produit à Liège

Mélanie Lemmens, créatrice de "Carré Noir’’ à Liège, sort une nouvelle gamme de chocolat " Kare " dont le but est de prendre soin de vous.

Cette historienne de l’art, musicienne est tombée dans le chocolat. Elle a recherché les meilleurs chocolats et a créé Carré Noir.

Cette année, elle a décidé de sortir une nouvelle gamme de tablette : " KARE ".

Un nom qui ne fut pas choisi par hasard, Kare signifie soin et fait en même temps référence à Carré Noir.

C’est un chocolat qui veut vous apporter du bien, moins sucré.

Ce ne sont pas moins de 7 variétés qui sont disponibles.

Par exemple :

Kare Kaïd : pour votre immunité

Kare Kosto : pour les sportifs

Kare Kalm : antistress

Kare Karesse : pour booster votre libido.

Riche en phényléthylamine, le chocolat noir permet de stimuler la production d’endorphine, hormone du plaisir, et booste le désir sexuel. De plus, le chocolat noir est bon pour le moral et la santé.

La boutique est ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 15h.

Sachez qu’il est possible de passer une commande en ligne.

L’adresse : Carré Noir En Neuvice 33 à Liège

Plus d’infos sur le site Chocolat Carre Noir