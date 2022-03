Mélanie Isaac est la nouvelle "Artiste Découverte" des Médias Francophones Publics (MFP)

Voix fiévreuse, sens inné de la mélodie, Mélanie Isaac nous fait plonger sous la “Surface”. Ce nouvel album de neuf chansons voyage subtilement entre variété française et pop indé, tel un long baiser de Barbara à Dominique A en passant par Sanson. Suite d’une escale à Astafort et d’une rencontre parisienne avec Antoine Graugnard, ce disque produit et arrangé avec Julien Lebart dans un studio de Rivesaltes, mixé et masterisé à Bruxelles par Erwin Autrique, nous fond dans un décor aux sonorités tant organiques qu’atmosphériques, avec comme point de mire cet horizon intemporel.

Sur cet itinéraire, on part en quête des abysses, on se révèle au coeur d’une ville morte, on s’envole vers la Floride. L’amour s’y explore sous toutes ses facettes. Comme autant de chances de refléter la lumière, de défier nos insouciances, d’atteindre le rivage. Avec une main dans celle du vent et sur l’autre, cet oiseau qui s’attend au retour des absents. A l’arrivée, c’est évident.

On ne peut que se regarder dans les yeux. Posant ses valises à Bruxelles en 2012, Mélanie Isaac remporte la Biennale de la Chanson Française (parcours FrancoFaune de l’époque) mais aussi le premier prix Franc’OFF aux Francofolies de Spa en 2019, après la sortie de son EP “L’inachevée”, enregistré à distance entre Manchester et Gand. Elle foule les scènes avec puissance, délicatesse et la promesse de toujours y proposer, en groupe ou en solo, des interprétations uniques de son répertoire.

On la retrouve entre autres en première partie de Jean-Louis Murat, de Dani… Dès ce printemps 2022, c’est seule en scène, ornée de sa Gibson !rebird et de son piano, que Mélanie Isaac fait vivre son album.