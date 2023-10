Mélanie, influenceuse depuis son potager

Ses bons conseils, ses réussites, ses échecs, Mélanie les partage au quotidien sur Internet, dans des vidéos souriantes, riches en légumes et en musique. Des publications qui séduisent de plus en plus d’apprentis jardiniers. Une activité qui a amené un changement de vie : "Je suis psy pour enfants et pour ados. J’ai eu une première partie de ma carrière à la police fédérale, dans les unités spéciales, c’était évidemment très différent ! Ensuite, j’ai travaillé avec des enfants, puis, à un moment, cette page Instagram est arrivée et a explosé !"

Au point d’être aujourd’hui cataloguée comme "influenceuse" : "j’essaye de transmettre des choses, de donner envie aux gens de mettre leurs mains dans la terre, de cultiver leur alimentation et de manger des légumes de saisons. Et puis de se rendre compte que certains légumes ne poussent pas chez nous à toute saison. Plus on va se connecter à ça, plus ce sera cohérent dans nos assiettes."