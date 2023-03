Mélanie Guisset, une amoureuse de la nature, rejoint l’équipe Jardins & Loisirs. Son terrain de jeux ? Le potager

Ce qui la motive chaque matin ? Outre produire et manger des légumes et des fruits de saison, de rencontrer encore et toujours des gens passionnants et passionnés, Mélanie souhaite donner l’envie aux jeunes de mettre les mains dans la terre et de goûter au plaisir de cuisiner, car elle propose aussi des recettes avec les légumes que l’on aura vu pousser jour après jour.