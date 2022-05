Mélanie Doutey : “il nous enveloppait de sa tendresse”

Chanteuse et guitariste originaire de l'Oise, âgée de 24 ans, Emma Peters est l'une des nouvelles voix de la chanson française, entre bossa nova, hip-hop et sonorités soul. Découverte grâce à sa reprise de Clandestina sur Youtube remixée par deux DJ russes : FILV et Edmofo, sa voix résonne comme un doux écho, ses mots charment dans plusieurs pays, et la voilà propulsée dans le top 10 mondial de Spotify avec près de 50 millions de vues aujourd’hui. Retour dans Plan Cult sur le début de carrière d’une artiste prometteuse que vous pourrez retrouver le 05/08 au Ronquières Festival et le 28/08 à Scène sur Sambre.