Mélanie Delhaye, voix de Classic 21, est décédée à l'âge de 45 ans

Notre amie et collègue, Mélanie Delhaye, est décédée ce 19 novembre, à 45 ans.

Cet été, elle apprenait qu’elle était atteinte d’une tumeur au cerveau, et malgré toutes les forces jetées dans la bataille, elle s’est éteinte en cette journée pluvieuse, entourée des siens.

Mélanie était solaire, rayonnante, dynamique, et ne ratait jamais une occasion de rire. Plus que tout, elle aimait rassembler les gens, " créer du lien " comme elle aimait le dire.

Jusqu’il y a quelques jours, elle nous a fait promettre à tous de " profiter de chaque jour, parce qu’on ne sait pas pour combien de temps on est là ".

Promis.

Nous pensons très fort à sa famille, sa fille, sa maman, son compagnon, ses proches, ses amis.

Arrivée en juin 2004, Mélanie Delhaye commence sa carrière d’animatrice sur les ondes de Classic 21 via le service Mobilinfo. Elle assure ensuite Easy Rider Weekend avant de proposer Bed & Breakfast en 2011, émission qu’elle présentera jusqu’à cet été.

Son sourire, ses fous rires, sa connivence avec les auditeurs "de l'autre côté de la radio" étaient très spontanés et manqueront beaucoup.

La radio est devenue une passion pour Mélanie, elle donnera d'ailleurs des formations destinées aux plus jeunes pour leur communiquer son amour de ce média.

Elle déclarait en 2014 : " J’aime la radio car elle ne " donne pas tout " et laisse la place à l’imaginaire… Comme beaucoup de petits enfants, je passais pas mal de temps avec mes grands-parents. Dans leur cuisine, un transistor crachotait… mon oreille, elle, était collée et j’ai déclaré toute fière et avec la bouille fendue : " Un jour, je présenterai le journal des bonnes nouvelles ! "

Et interrogée sur les 3 personnes qui l’ont le plus marqué, elle répondait : " Willy de Roos pour ses leçons de vie, Martin Luther King pour l’espoir et ma maman pour les repères et la force ".

Fan de soul, de rock, la musique était au centre de sa vie.