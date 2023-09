Mel Express : soixante seniors s’affrontent de Bruxelles à Seneffe

Hier se tenait la 3e édition du Mel Express, un jeu d’épreuves et d’énigmes à résoudre basé sur la célèbre émission de télévision Pékin Express. Un jeu auquel participaient une soixantaine de séniors (et autant d’accompagnants) issus de maisons de repos bruxelloises et carolos. Nicolas Buytaers a assisté au départ de cette journée pas comme les autres au Cinquantenaire à Bruxelles. Ecoutez ces participants très motivés…