Mel Brooks, ou le burlesque américain à l’état pur

C’est le portrait d’un homme fulminant d’idées, raconteur d’histoires à sa manière, avec le sourire et une dérision certaine, que nous présente Pascale Vanlerberghe dans son émission Sur un air de cinéma. Il s’agit bien sûr de Mal Brooks.

Mel Brooks a eu 96 ans cette année, et a toujours bon pied bon œil, puisqu’il a sorti fin 2021, son autobiographie : "All about me", aux éditions Ballantine, une biographie qui n’est pas traduite en français, où il raconte sa vie avec une certaine dose d’humour. Il nous fait revivre ses années passées dans le "show-business made in USA". Une véritable mine d’informations de l’histoire du cinéma et de la télévision du XXe siècle.

Depuis qu’il est né, cet humoriste de génie a toujours vu la vie du bon côté, voyant toujours le verre à moitié plein…

Réalisateur, acteur, scénariste, compositeur et producteur américain, Mel Brooks alias Melvin Kaminski est né le 28 juin 1926 à New York. 96 ans et tant de choses à raconter !

Pourtant, la vie ne l’a pas toujours gâté à ses débuts, puisqu’il est issu d’une famille pauvre d’origine juive germano-russe ayant vécu toute son enfance à Brooklyn.

Cadet d’une fratrie de quatre garçons, Melvin considérera sa mère comme une véritable héroïne puisque veuve très tôt, à 30 ans, elle a élevé seule ses 4 fils, dans la tradition juive, travaillant du matin au soir pour les éduquer comme il se doit. Elle aimait chanter les standards de Bing Crosby, ou tout autre chanteur du moment, et Mel Brooks estime avoir hérité de sa maman, cet amour de la musique et des chansons.

Et c’est à l’âge de 9 ans qu’il assiste avec son oncle Jo à la représentation à Broadway de la comédie musicale "Anything goes" de Cole Porter créée en 1934. C'est une révélation pour le petit Melvin : il sait alors que le "musical" et lui seront dorénavant indissociablement liés à vie. Il aimerait être "a Broadway writer", "un écrivain pour Broadway", écrire les histoires, les personnages mais aussi les chansons !

Il étudiera la batterie, s’intéressera à tous les styles de cinéma tels les films de Marcel Carné, Vittorio de Sica ou Orson Welles. Plus tard, son destin le poussera d’ailleurs à devenir producteur de films tels que "Elephant man" de David Lynch ou "La mouche" de David Cronenberg.

Il tombera sous le charme de tous les burlesques, des Marx Brothers en passant par Charlie Chaplin, Buster Keaton ou Laurel & Hardy.

Dès son enfance, la comédie est pour lui un cri de protestation contre la mort, la dépression ou le malheur. Mel Brooks est donc par essence heureux.

Il participera à l’effort de guerre durant la seconde guerre mondiale et finira en Normandie à la ferme Mon repos en 1945 où il apprendra le français. (Il y retournera plus tard y préparer le film ELEPHANT MAN avec les scénaristes du film). Pour Mel Brooks, l’armée sera une école de vie qui lui permet de rester "debout sur ses deux pieds".

Avec Woody Allen, Neil Simon, Carl Reiner et d’autres, il écrit pour le Sid Caesar’s Your Show of Shows, lequel deviendra le Caesar’s Hour.

Par la suite, Mel Brooks et Buck Henry, également acteur, et scénariste, travaillent ensemble pour créer à la télévision, la fameuse parodie d’espionnage Max la Menace (Get Smart) diffusée de 1965 à 1970, avec Don Adams.

Le succès est à sa porte et il commence alors la réalisation de longs métrages tels "les Producteurs" (oscarisé), "Le shérif est en prison", "Frankenstein Jr" ou "Silent Movie" qui seront les vecteurs d’une longue carrière accompagnée d’acteurs fétiches et amis, tels Gene Wilder ou Marty Feldman. Quant au choix du compositeur, Mel Brooks a travaillé la plupart du temps avec l’américain John Morris.