Mel Bonis, le destin clair-obscur d'une compositrice hypersensible et mystique

Quand elle renoue avec la composition après le silence de ses premières années de mariage, Mel Bonis adopte un style romantique. Elle signe une soixantaine de pièces pour piano. S’y ajoutent des recueils destinés aux enfants qui sont encore utilisés. On trouve des valses, des mazurkas, des pièces pittoresques.

La compositrice donne libre cours à sa passion pour Amédée Hettich mais elle tombe dans un tourment moral indescriptible. Elle déteste le mensonge que lui impose cette relation. Une fille naît en 1899. C’est l’escalade de la dissimulation. Elle prétend qu’elle suit une cure en Suisse et en réalité, elle met son enfant au monde. Elle est officiellement née de père et mère non dénommés, dans le plus grand secret. Elle est placée chez un couple d'agriculteurs dont elle porte le nom. Madeleine Verger devra attendre que son père devienne veuf en 1912 pour qu’il lui donne son nom. Elle est aussi obligée de révéler son secret à sa famille en 1919. En effet, son fils Edouard lui annonce un jour qu’il veut épouser Madeleine, devenue une ravissante jeune fille. Mel Bonis est bien obligée de lui révéler qu’il ne peut pas, parce qu’il épouserait sa sœur.

Mel Bonis traverse une période très difficile. Elle semble tomber dans une quasi anorexie. Sa créativité devient un exutoire. Elle se lance notamment dans la composition de musique de chambre. Mel Bonis a une endurance incroyable. Elle est capable de s'acharner longuement sur des passages qui lui résistent. Tout simplement, elle ne lâche pas. On l’aurait retrouvée une nuit à 3h du matin aux prises avec une modulation difficile de son premier Quatuor avec piano. L’œuvre est jouée dans le salon de la compositrice en présence de nombreux amis musiciens. Et c’est le succès. Camille Saint-Saëns déclare qu’il est très surpris. Il n'aurait jamais cru qu'une femme soit capable d'écrire cela ! Elle connait tout du métier !

De Mel Bonis, on garde une image d'une vie romanesque et d'une personnalité, comme la décrit son arrière-petite-fille Christine Géliot : "Un tempérament hypersensible, un caractère studieux et volontaire, une intelligence aiguë, une destinée à la fois brillante et tragique, tout cela constitue le ferment d'une œuvre magistrale. Rodolphe Bruneau-Boulmier ajoute à cela un sens remarquable de la nostalgie, un don pour le clair-obscur, une d'écriture musicale parfois tourmentée. Avec Mel Bonis, rien n'est immédiat et direct. Son art infuse un filtre impressionniste sur ses œuvres ne refusant ni l'orientalisme à la mode ni un élan mystique digne des plus grands."