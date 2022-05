Meilleur joueur de Ligue 1 UNFP : Mbappé favori, pas de trace de Messi, Sels en lice chez les gardiens

Kylian Mbappé est le principal candidat pour se succéder au palmarès du meilleur joueur de Ligue 1 élu par l'UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels évoluant en France. Et on voit mal comment le trophée pourrait échapper à la vedette du PSG, lauréat des deux dernières éditions, meilleur buteur de la compétition avec 24 buts et meilleur passeur avec 15 buts.

Mbappé est d'ailleurs le seul joueur de son équipe à entrer en ligne de compte pour ce prix. Logiquement, Lionel Messi (4 buts et 13 assists en Ligue 1 cette saison) ne fait pas partie des autres nommés qui sont Lucas Paqueta (Lyon), Dimitri Payet (Marseille), Martin Terrier (Rennes) et Wissam Ben Yedder (Monaco).