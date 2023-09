Meilleur buteur des European Qualifiers, Pelé égalé : Romelu Lukaku continue d’affoler les stats avec les Diables

L’attaquant de l’AS Roma n’est pas seulement – et de très loin – le meilleur buteur belge de l’histoire. Il fait tout simplement partie des joueurs les plus prolifiques de la planète foot. Il reste à bonne distance d’un podium de centurions : Cristiano Ronaldo (124 buts en 201 sélections), Ali Daei (109 buts en 148 sélections) et Lionel Messi (104 buts en 176 sélections). Mais avec la régularité avec laquelle il empile les buts, la quatrième place de ce classement est loin d’être un objectif inaccessible. Il vient même de revenir à hauteur du Roi Pelé et se rapproche doucement du Hongrois Ferenç Puskas.



Avec 77 buts en 109 sélections, Captain Rom tourne à 0,7 but par match. Là aussi, il fait partie des plus performants. Sa moyenne est supérieure à celle de Ronaldo, Messi ou Neymar par exemple.