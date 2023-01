Meilleur actrice de la Critics Choice Association, Cate Blanchett s'en prend au patriarcat d'Hollywood

Le prix du meilleur film a été attribué à la comédie surréaliste et déjantée "Everything Everywhere All at Once". Plusieurs autres prix décernés sont liés à cette œuvre: meilleur réalisateur pour ses auteurs Daniel Kwan et Daniel Scheinert, meilleur scénario original, meilleur montage et meilleur second rôle pour l'acteur Ke Huy Quan.